Jugar videojuegos de niño, relacionado con mejoras en la memoria

Un nuevo estudio que explora el vínculo entre los videojuegos y la cognición encuentra que jugar videojuegos en la infancia puede mejorar la memoria de trabajo de una persona años más tarde en tareas específicas.



Los videojuegos pueden ser un tema polémico, particularmente entre los padres o cuidadores que pueden estar preocupados por los efectos de pasar horas frente a la consola.



Sin embargo, parece que algunos videojuegos podrían ser beneficiosos. Estudios recientes han demostrado que jugar videojuegos podría mejorar el aprendizaje e incluso proteger contra la demencia en adultos mayores.



Los autores de una revisión reciente de la evidencia sobre los videojuegos concluyeron que los juegos podrían tener beneficios para las habilidades cognitivas y emocionales.



En un nuevo estudio, que aparece en la revista Frontiers in Human Neuroscience, investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya en Barcelona entrenaron a voluntarios para jugar «Super Mario 64», un juego que los investigadores han demostrado previamente que induce cambios estructurales en partes del cerebro. asociado con la función ejecutiva y la memoria espacial.



El nuevo estudio encontró que las personas que jugaban videojuegos cuando eran niños mostraron mayores mejoras en su memoria de trabajo que aquellas que no lo hicieron, lo que sugiere que los videojuegos pueden tener beneficios duraderos para la cognición.

Estimulación magnética transcraneal



Este estudio combinó los videojuegos con la estimulación magnética transcraneal (TMS), una forma no invasiva de estimulación cerebral que los científicos han estudiado como tratamiento para los trastornos del estado de ánimo. En 2008, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó su uso para el tratamiento de la depresión mayor cuando otros enfoques han fallado.



Los estudios también han demostrado que la TMS aumenta el rendimiento cognitivo en algunas condiciones, con más de 60 estudios que informan que el tratamiento produjo mejoras significativas en la cognición, incluida la memoria de trabajo (retención y manipulación de información durante un período corto).



Los investigadores detrás del nuevo estudio querían averiguar si la combinación de entrenamiento con videojuegos y TMS podría mejorar la función cognitiva más que cualquier elemento solo.



Pidieron a 27 voluntarios sanos, con una edad promedio de 29 años, participar en 10 sesiones de entrenamiento de videojuegos, durante cada una de las cuales jugaron “Super Mario 64” durante una hora y media.



Al final de cada sesión, los investigadores aplicaron TMS a parte de la corteza prefrontal, que se encuentra en la parte frontal del cerebro y es importante para funciones cognitivas complejas, como la memoria de trabajo y el razonamiento.



Resultados sorprendentes



Los investigadores evaluaron la función cognitiva de los participantes antes de que comenzara el estudio, al final de las 10 sesiones y 15 días después de esto.



Evaluaron una variedad de funciones cognitivas, incluido el tiempo de reacción, la memoria de trabajo, la capacidad de atención, las habilidades visuoespaciales y la resolución de problemas.



Aunque los resultados en general mostraron cambios muy limitados en la capacidad cognitiva, que parecían resultar solo del entrenamiento de videojuegos y no del TMS, los investigadores encontraron que los participantes con experiencia temprana en videojuegos habían mejorado la memoria de trabajo.



«Las personas que eran ávidos jugadores antes de la adolescencia, a pesar de que ya no jugaban, se desempeñaban mejor con las tareas de la memoria de trabajo, que requieren mantener y manipular la información mentalmente para obtener un resultado», explica el autor principal del estudio, Dr. Marc Palaus, Ph.D.



Beneficios duraderos



Las personas con experiencia previa en juegos de video (pero no el juego real en el estudio) también mostraron mejoras en el procesamiento y pudieron concentrarse mejor en los estímulos relevantes durante las tareas.



“Las personas que jugaban regularmente de niños se desempeñaron mejor desde el principio en el procesamiento de objetos 3D, aunque estas diferencias se mitigaron después del período de entrenamiento en videojuegos, cuando ambos grupos mostraron niveles similares”, agrega el Dr. Palaus.



Los resultados sugieren que los videojuegos pueden inducir cambios cognitivos que duran años después de que las personas dejan de jugar.



El Dr. Palaus dice que los videojuegos que brindan motivación, lo que hace que el jugador quiera seguir jugando, y también se vuelven más difíciles de mantener el desafío, requieren un uso intensivo de los recursos cerebrales, lo que los hace ideales para aumentar la capacidad cognitiva.



Es importante señalar que este estudio incluyó una pequeña cantidad de participantes que eran todos sanos, jóvenes y con un alto nivel educativo, lo que significa que los hallazgos podrían no ser de aplicación más amplia.



Hablando de los hallazgos de su estudio, el Dr. Palaus enfatizó que estas mejoras solo tienen un efecto limitado en el desempeño de otras actividades no relacionadas con los videojuegos, como es el caso de la mayoría de los entrenamientos cognitivos.