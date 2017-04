Estos son los próximos estrenos de Netflix

A finales del mes de marzo ya os adelantamos los estrenos de Netflix para el mes de abril 2017 con las series y películas que llegan a España. Este próximo viernes 7 tenemos varios estrenos, destacando Win it All, El faro de las orcas, la temporada 3 de El amanecer de los Croods o la temporada 2 de The Get Down que tiene lugar un año después de los acontecimientos que marcan la primera temporada, ambientada en una Nueva York decadente.

El siguiente viernes 14 de abril, el turno es para Sandy Wexler, una cinta original de Netflix protagonizado por Adam Sandler que tiene muchas miradas puestas encima. Más adelante y ya en el viernes 21 de abril, tenemos la temporada 1 de Girlboss, de Bill Nye Save the World, la temporada 2 de Tales by Light, Tramps o Castillos de arena.

Para final de mes, tenemos El abuelo que no pagó la cuenta y se largó, Las chicas del cable, Rodney King, Dear White People, Quién es JonBenét o Small Crimes, donde veremos a Nikolaj Coster-Waldau, el actor que da vida a Jaime Lannister en Juego de Tronos.

Estrenos originales Netflix mayo a octubre 2017

Pero por si todo esto, además de lo que ha llegado en enero, febrero y marzo (más todo lo que ya estaba disponible), os parece poco, tenemos varias series y películas confirmadas para los próximos meses. Además de nuevas temporadas de las más esperadas como House of Cards, tenemos el estreno de Brad Pitt dentro de una producción de Netflix con War Machine. El calendario completo es el siguiente;

Mayo

Sense8 (Temporada 2)

The Mars Generation

Master of None (Temporada 2)

Anne

Unbreakable Kimmy Schmidt (Temporada 3)

War Machine

Agosto

Death Note

Octubre

Stranger Things (Temporada 2)

Sin fecha

El 3% (Temporada 2)

Black Mirror (Temporada 3 parte 2)

Bloodline (Temporada 3)

The Crown (Temporada 2)

The last kingdom (Temporada 2)

Narcos (Temporada 3)

Estrenarán temporada en el mes de mayo también House of Cards (temporada 5), y en el mes de junio Orange is the new black (temporada 5 también), pero estas se verán a través de Movistar, que es quien tiene los derechos de emisión en España.

Y vosotros, ¿Cuál es la serie original de Netflix que esperáis con más ganas?

Recuerda que puedes repasar el listado completo de todos los estrenos confirmados de Netflix para 2017, además, iremos actualizando el calendario con las fechas exactas en las que llegará cada una de las novedades en forma de películas o series de televisión.

