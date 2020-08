El calor seco puede desinfectar eficazmente las máscaras N95

Una nueva investigación ha descubierto que el calor seco de una cocina eléctrica puede desinfectar eficazmente las máscaras N95.

Un nuevo estudio ha descubierto que las cocinas eléctricas en el hogar pueden desinfectar eficazmente los respiradores N95, que son piezas clave del equipo de protección personal (PPE) en la actual pandemia de COVID-19.



Estos hallazgos, que aparecen en la revista Environmental Science & Technology Letters, podrían ayudar a aliviar la presión sobre el suministro limitado de respiradores N95, que generalmente son artículos de un solo uso.



La importancia del EPP



Una parte clave del esfuerzo mundial para mitigar la propagación de COVID-19 es el uso de EPP.



El COVID-19 generalmente se propaga cuando una persona expulsa gotitas que portan el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, de su boca o nariz.



Si las gotitas entran en contacto con otra persona, existe la posibilidad de que accedan a su tracto respiratorio, donde el virus infectará las células y provocará la enfermedad.



El EPP puede tomar la forma de batas, viseras, guantes y máscaras. Forma una barrera entre las personas y es fundamental para los trabajadores sanitarios y el personal clínico que pueden estar en estrecho contacto con personas con SARS-CoV-2.



La aparición repentina y la rápida propagación del nuevo coronavirus han creado una gran demanda de EPP. Esta demanda, en muchos casos, ha superado a la oferta. Esto significa que muchos cuidadores y personal clínico que necesitan el equipo tienen que arreglárselas con productos de calidad inferior o sin ningún equipo de protección personal.



Esto no solo pone en riesgo la vida de los cuidadores, sino que también aumenta significativamente las posibilidades de que el virus se propague y, por lo tanto, también pone en peligro la vida de otras personas.



Las máscaras son una parte importante del EPP; ambos protegen al usuario de infecciones y evitan que el usuario transmita el virus a otros. El estándar de oro en las máscaras son los respiradores N95, que no solo bloquean las gotas, sino que también pueden bloquear el 95% de las partículas finas, de ahí el nombre N95.



Las mascarillas N95 son uno de los tipos de mascarillas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para su uso en las unidades de cuidados intensivos COVID-19, lo que indica su eficacia.



Como señala el coautor del estudio, el profesor Thanh Nguyen, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, “una mascarilla de tela o una mascarilla quirúrgica protege a los demás de las gotas que el usuario puede expulsar, pero una mascarilla de respiración protege al usuario filtrando partículas que podrían portar el virus «.



Sin embargo, estos respiradores son escasos. Las autoridades de los Estados Unidos no recomiendan que el público use respiradores N95. Esto es para evitar ejercer aún más presión sobre el suministro de máscaras.



A la luz de esta escasez, investigaciones recientes han explorado la viabilidad de descontaminar los respiradores N95, que los fabricantes suelen diseñar para un solo uso.



5 condiciones para la descontaminación



En el nuevo estudio, los investigadores tenían cinco condiciones para un proceso de descontaminación efectivo:



Debería matar una variedad de virus.

No debería afectar negativamente la capacidad de filtración del respirador.

Aún así, debe permitir que el respirador mantenga un ajuste firme contra la cara de una persona.

No debe dejar productos químicos nocivos en el respirador.

El proceso debe ser de fácil acceso.



Según el coautor del estudio, el profesor Vishal Verma, también de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, «Hay muchas formas diferentes de esterilizar algo, pero la mayoría de ellas destruyen la filtración o el ajuste de un respirador N95».



“Cualquier método de saneamiento necesitaría descontaminar todas las superficies del respirador, pero igualmente importante es mantener la eficacia de la filtración y el ajuste del respirador a la cara del usuario. De lo contrario, no ofrecerá la protección adecuada «.



– Prof. Vishal Verma



En base a estas cinco condiciones, los investigadores especularon que el calor seco podría esterilizar con éxito un respirador N95. Una variedad de electrodomésticos, incluidos los hornos eléctricos y las ollas arroceras, pueden producir calor seco sin producir productos químicos nocivos y con un bajo riesgo de dañar la filtración.



Los investigadores hicieron tres experimentos:



El primero fue determinar la efectividad de la descontaminación. Se trataba de cuatro virus, incluido un coronavirus con una estructura similar a la del SARS-CoV-2.

El segundo fue para determinar la filtración.

El tercero fue para determinar el ajuste.



50 minutos a 212ºF



Después de realizar una serie de pruebas para calentar respiradores N95 en una cocina eléctrica disponible comercialmente, los investigadores encontraron que 50 minutos de calor seco a 212ºF (100ºC) podrían descontaminar las máscaras sin reducir su efectividad.



La cocina eléctrica descontaminó las máscaras, por dentro y por fuera, incluso con mayor eficacia que la luz ultravioleta.



“Construimos una cámara en mi laboratorio de pruebas de aerosoles específicamente para observar la filtración de los respiradores N95, y [medimos] las partículas que la atraviesan”, dice el Prof. Verma.