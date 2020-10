¿Cuántos tipos de hosting hay y cómo tener el mejor?

Si estás en la búsqueda de un dominio propio y un buen hosting en México pero que a la vez sea económico y se adapte a tus necesidades, deber saber algunas cosas antes.

Elegir un dominio propio y un hosting que cumpla con todo lo que buscas no es tarea sencilla. La mayoría de las veces no sabemos por dónde empezar a buscar información, y mucho menos comprendemos todo lo que las empresas proveedoras nos ofrecen. Por eso antes de aceptar tener cualquier servicio de alojamiento web, es necesario conocer las especificaciones básicas del mismo.

Antes de arrancar… ¿Sabes lo que es un hosting?

Lo primero que hay que conocer es el significado de un hosting. Éste es un servidor donde estará alojada tu página web y en donde estará almacenada toda la información que ésta posea, así fueran imágenes, videos, datos de los usuarios, etc. Como si fuera poco, será también quien se encargue de la velocidad de carga del sitio y de la seguridad para que no ingresen malwares y no tengas hackeos.

Seguro comprendes entonces lo importante que es tener un hosting. Pero ¿hay gratuitos? Sí, claro. Al crearte una página web verás que puede utilizar uno gratuito pero esto no es conveniente ya que lo más probable es que sea lento y la experiencia del usuario allí no sea del todo placentera. En cambio, si tienes un hosting pago, no sólo accederás a la rapidez que tanto buscas sino también a la tranquilidad de que tu información está bien guardada.

Además de todo, el abonar un hosting en México te dará la posibilidad de tener un dominio propio. Eso quiere decir que tu sitio podrá finalizar con el tan deseado .com ó .com.mx, y que no deberás colocar el nombre de la empresa que te facilite la creación de la página, como muchas veces suele ocurrir.

Tipos de alojamientos web

Existen cuatro tipo de alojamientos, y saber las diferencias entre cada uno, te dará la posibilidad de elegir el que más te convenga. El primero que nombraremos es el “Hosting compartido”. Éste es el más básico de los alojamientos y también el más económico. ¿Los motivos? Si optas por uno de éstos compartirás algunos recursos con otras páginas webs en el mismo servidor.

El segundo es un “Hosting VPS”, y sus siglas significan Servidor Privado Virtual. En este caso también podrás compartir varios sitios en un mismo servidor y será ideal en el caso de que tengas más de una página. En nivel de complejidad, es un paso más que el hosting compartido y conlleva más actualizaciones.

En el tercer punto tendremos el “hosting en la nube”, el cual tiene varias similitudes con el VPS pero suele ser más económico. Es un sistema más moderno y es el que elige la mayoría de la gente hoy en día. La empresa no necesita de un equipo para funcionar y toda la información de tu sitio se aloja en Internet. Es, además, mucho más rápido que el resto.

Por último, y para muchos el más eficiente, está el “hosting dedicado”. Si bien suele ser el más caro a la hora de abonar, tiene un beneficio especial que es que no debes compartir el espacio con nadie. Además tiene una mayor capacidad de archivo y son ideales para realizar diversos streaming debido a su rapidez.

Si bien los cuatro son diferentes entre sí todos son igual de buenos, sólo dependerá cuál elijas según la necesidad de tu página. Lo importante es conocer sobre cada uno de ellos así al momento de pagar por uno, que este sea el mejor hosting de México… o al menos el mejor hosting para convertir tu sitio en el mejor de México.