COVID-19: Así está afectando el coronavirus al mundo

Hacer frente a los desafíos imprevistos causados ​​por la pandemia de COVID-19 ha tenido un costo significativo en las personas de todo el mundo. Medical News Today ha hablado con personas de diferentes países, preguntándoles cómo la pandemia ha impactado sus vidas.

Al momento de escribir esta característica especial, hay más de 2,700,000 casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo.

Según informes oficiales, el mayor número de casos confirmados se encuentra en los Estados Unidos, Italia, España y Francia. Sin embargo, incluso los países que el nuevo coronavirus ha golpeado de manera menos agresiva todavía están bajo una tensión considerable.

Hasta 213 países y territorios han registrado casos de COVID-19, y el mundo entero está lleno de incertidumbre y preguntas: ¿Cuánto durará la pandemia? ¿Cómo será la vida de las personas una vez que termine la pandemia?

Por el momento, muchos países han tomado medidas, algunas de ellas estrictas, para frenar la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. Si bien algunos de estos países ahora están considerando la posibilidad de facilitar las medidas, otros ya han decidido mantenerlas en su lugar durante las siguientes semanas.

En esta característica especial, observamos cómo la pandemia y las medidas tomadas para frenarla han impactado a las comunidades de todo el mundo. Con este fin, hemos hablado con personas de muchos países diferentes y les hemos preguntado sobre sus propias experiencias.

¿Demasiado poco y demasiado tarde?

Muchos países han declarado medidas restrictivas, como encierro, refugio en el lugar o permanecer en las órdenes de casa, para contener la pandemia a nivel local. Sin embargo, las respuestas y los plazos de respuesta muy diferentes han hecho que la gente se pregunte si las autoridades no tomaron en serio la situación desde el principio, cuando podrían haber hecho más para frenar la propagación del coronavirus.

China pareció manejar el brote de coronavirus de manera efectiva, implementando prohibiciones de viaje tempranas dentro del propio país. Ya el 23 de enero, las autoridades chinas declararon una prohibición de viajar a nivel nacional, lo que, según sugieren algunos expertos, pudo haber evitado más de 700,000 casos de COVID-19 en el país.

A principios de abril, China alivió las medidas de bloqueo en Wuhan, el epicentro original del nuevo brote de coronavirus, en medio de las celebraciones de que la nación había vencido al virus.

Sin embargo, un estudio reciente que evalúa el número probable de muertes por COVID-19 en el país sugiere que el virus puede haber golpeado aún más de lo que las autoridades inicialmente pensaron.

Dado el desarrollo de la situación en China, muchas personas han estado cuestionando la idoneidad de las medidas que otros países del mundo han tomado.

A principios de abril, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró el estado de emergencia. Esto permitió a las autoridades pedir a las personas que se quedaran en sus hogares, aunque el gobierno no ha impuesto cierres o restricciones.

Este estado de emergencia debería mantenerse hasta principios de mayo, aunque el número constante de casos de COVID-19 supuestamente ha llevado a los médicos en Japón a advertir sobre un colapso inminente en su sistema de atención médica.

Estado de emergencia de Japón lleno de «ambigüedad»

La gente en Japón también ha comenzado a expresar preocupación porque el gobierno no está haciendo lo suficiente para contener la crisis.

Chris, quien recientemente se mudó a Japón desde Europa, ha hablado con Medical News Today. Nos contó cómo era el estado de emergencia en Yokohama, donde vive actualmente.

«Efectivamente, el gobierno ha solicitado que las empresas y las escuelas cierren donde sea posible o promuevan [trabajar desde casa] … pero solo puede solicitar, en realidad no puede convertirlo en una ley», nos dijo Chris.

«Si bien muchas grandes empresas en Yokohama (especialmente alrededor de las grandes estaciones de tren) parecen haber cumplido con la solicitud, los trenes siguen siendo bastante estrechos durante la hora pico, y algunos restaurantes y cafeterías permanecen abiertos», agregó.

Chris le dijo a MNT que la falta de una respuesta más estricta por parte de las autoridades significa que puede ser difícil cumplir con las medidas recomendadas.

«[Aunque] los supermercados están promoviendo medidas de distanciamiento social en las cajas (con marcadores espaciados y pantallas de plástico transparentes para proteger a los cajeros), dentro de las tiendas, con los pasillos estrechos, es imposible mantener la distancia de otras personas», dijo. dijo.

“[L] ganando las noticias [del] extranjero [sobre la pandemia], yo […] me puse más estresado [antes] del anuncio de la declaración [del estado de emergencia] que se hizo en abril, debido a la falta de cuidado de la gente en Japón (por ejemplo, compras grupales en los supermercados, consumo social, etc.) ”, también nos dijo Misato, que vive cerca de Tokio.

«La máscara me da una sensación de seguridad, a pesar de que no hace mucho»

Algunos países europeos han reaccionado antes al fuerte aumento de los casos de COVID-19 que otros. El 10 de marzo, Italia ordenó un estricto bloqueo nacional, convirtiéndose en el primer país de Europa en hacerlo.

El gobierno prohibió todos los viajes en el país, y las personas solo podían salir de sus hogares por razones esenciales, como comprar alimentos.

A pesar de la desaceleración en el crecimiento de los nuevos casos de COVID-19, el gobierno italiano ha extendido recientemente las medidas de bloqueo hasta el 3 de mayo.

Laura, que vive en la región italiana de Friuli Venezia Giulia, le dijo a MNT: «No podemos salir ni viajar a otras ciudades, […] debemos quedarnos en casa. Solo un miembro de la familia puede salir a la vez y solo por razones válidas, como hacer la compra, ir a la farmacia o a la oficina de correos por asuntos urgentes «.

España, otro de los países europeos afectados por el coronavirus, también anunció medidas estrictas de bloqueo desde el 14 de marzo.

Aunque hasta la fecha se han confirmado más de 208,000 casos confirmados de COVID-19 en el país, el primer ministro de España, Pedro Sánchez, anunció que España alcanzó el pico de la pandemia a principios de abril.

«Tanto mi novio como yo tuvimos síntomas compatibles con COVID-19 y nos [aislamos] durante todo ese tiempo (casi 10 días cada uno), evitando cualquier contacto físico entre nosotros (mientras vivían juntos)», Susana, de Madrid, España. , le dijo a MNT.

Susana dijo que logró mantenerse optimista a pesar de la enfermedad. Sin embargo, como muchos, está preocupada por el impacto económico y emocional del encierro en respuesta a la pandemia: «Me preocupa el impacto que esta crisis tiene en muchas familias que han sido muy afectadas y están sufriendo a diferentes niveles, [como la] pérdida de parientes, pérdida de empleos, etc. «

El gobierno español parece compartir tales preocupaciones y está considerando aliviar estas medidas en mayo, a pesar de las críticas de que aún no está claro cómo puede progresar la pandemia en el país.

Suecia: «No es una verdadera forma de autoaislamiento»

Otros países europeos han implementado medidas menos estrictas. Por ejemplo, en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson anunció un bloqueo el 23 de marzo, aunque las medidas han sido menos estrictas que en otros países.

A diferencia de Italia, por ejemplo, en el Reino Unido, las personas pueden salir sin un formulario de declaración. Las razones aceptables para dejar la casa de uno – «por comida, salud o trabajo» – han recibido críticas por ser confusas y carentes de claridad.

Algunos, sin embargo, disfrutan de la relativa libertad que el consejo pandémico más relajado de Gran Bretaña ha brindado.

Harry, que vive en Brighton, Reino Unido, dijo a MNT: «El enfoque menos rígido de Gran Bretaña respecto al bloqueo en comparación con otros países europeos es crucial para mantener mi salud [mental] y física. Tal como están las cosas, puedo permanecer activo, recibir luz solar y aire, y evitar quedar atrapado en el mismo lugar todo el día «.

Al mismo tiempo, los profesionales del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido se han estado preparando para una presión severa en los recursos del NHS, ya que los hospitales se están agrietando bajo la presión de un número creciente de casos de COVID-19.

Otros países europeos, como Suecia, que han reportado menos casos de COVID-19 en general, tienen menos y mucho menos medidas restrictivas.

Las personas que viven en Suecia se han quedado más o menos tranquilas, principalmente siguiendo su propio criterio.

Simona, con sede en Malmö, le dijo a MNT que «Suecia no impone ninguna [medida] de cuarentena, solo distanciamiento [físico], pero he sido, en parte, autoaislante junto con mi pareja».

«Salimos de compras, nos encontramos con amigos a veces o caminamos al sol, por lo que de ninguna manera es una verdadera forma de autoaislamiento», agrega.

Sin embargo, algunos expertos temen que las autoridades hayan subestimado la incidencia de COVID-19 en Suecia. Otros sugieren que las pautas han dejado a los ciudadanos mayores, una de las categorías de alto riesgo, expuestos innecesariamente al virus.

El único país que ha recibido elogios consistentes por su enfoque de la pandemia parece ser Finlandia, donde el primer ministro Sanna Marin anunció, el 22 de abril, una «estrategia compuesta».

Esta estrategia implicaría una reducción gradual de las medidas de bloqueo al tiempo que aumenta las pruebas de COVID-19. Las pruebas asegurarán que cualquier persona expuesta al coronavirus reciba la atención que necesita, mientras que aquellos que no han estado expuestos pueden volver a su vida normal, poco a poco.

Salud física y mental en peligro

Los expertos temen que las personas de todo el mundo puedan estar experimentando un número creciente de problemas de salud mental.

Esto ciertamente se escuchó alto y claro a partir de las muchas respuestas que MNT recibió de personas de todo el mundo. Algunas personas también nos han hablado sobre cómo las medidas específicas en su país también han afectado su salud física.

Mihai, de Rumania, dijo que él y su familia han estado lidiando con una mayor cantidad de estrés y malestar físico.

«[El distanciamiento físico] ha afectado nuestra salud física y mental», dijo a MNT. «Solo nos hemos estado moviendo dentro de la casa; estamos recibiendo dolores de espalda «.

«Mentalmente», dijo, «me he vuelto más estresado, más irritable, pierdo la paciencia mucho más rápido. Y [a mi hijo de 1 año] le resulta más difícil quedarse dormido; está más agitado «.

Nicoleta, también de Rumania, se hizo eco del sentimiento: «Creo que [en términos de salud física], me he visto afectado porque he ganado unos kilogramos adicionales [debido a] sedentarismo […] Mentalmente, ha habido mucho estrés». en este periodo. […] Es muy difícil cuando no puedes hacer ejercicio y sigues haciendo las mismas cosas siempre; es imposible no verse afectado, al menos a nivel subconsciente «.

¿Esperanzas para el futuro?

Cuando se les preguntó acerca de sus esperanzas para un futuro pospandémico, muchos encuestados dijeron a MNT que no querían que las cosas volvieran a ser como eran antes de la pandemia.

Algunos dijeron que trabajar desde casa había sido un cambio positivo para ellos y expresaron su deseo de que los empleadores de todas partes puedan comenzar a ofrecer opciones de trabajo más flexibles en el futuro.

«Espero que […] con el fin del bloqueo, haya una especie de ola de energía creativa que nos permita repensar globalmente todo el concepto de» trabajo «», dijo Martina.

«Espero […] que lo que sigue a la crisis sea una fase extremadamente creativa y experimental que nos permita establecer buenas prácticas para vivir y trabajar con un ritmo más humano y en mejores condiciones para el medio ambiente», continuó.

Misato expresó un sentimiento similar. «Mi punto de vista optimista […] es que [la pandemia proporcionará una oportunidad] para desacelerar nuestras vidas, lo que podría haber sido demasiado rápido, y nos permite reflexionar [sobre] nuestros comportamientos y pensamientos», dijo a MNT.

“Gracias a [cambios recientes en mi estilo de vida], tengo menos problemas con mis hombros rígidos. Además, no me desagrada trabajar [desde] mi hogar y, aunque me gustaba viajar al extranjero para conferencias, actualmente estoy contento con un ritmo [más] relajado «, señaló Misato.

En su mayoría, todos los encuestados le dijeron a MNT que las personas, las comunidades y los tomadores de decisiones públicas deben promulgar cambios de amplio alcance para mejorar en todos los aspectos de la vida.