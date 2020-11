Cómo protegerse en los casinos en línea por dinero

Las máquinas tragamonedas son increíblemente populares hoy en día. La capacidad de jugar casinos en línea en Internet en casa salva a los jugadores de muchos de los problemas de los establecimientos clásicos. No será; molestado por personal no autorizado, guardias de seguridad y similares. Puede jugar con seguridad y disfrutar del proceso. Sin embargo, esto no significa que esté completamente protegido. Hoy en día hay muchos estafadores que pueden intentar robar tu dinero. Por supuesto, si estamos hablando de un casino probado, entonces no habrá problemas. Pero si quieres jugar en un establecimiento online nuevo y desconocido, debes prepararte con cuidado. De hecho, en este caso, puede esperar diferentes opciones de fraude que ni siquiera conocía.

¿De dónde vienen los casinos online fraudulentos?

Los casinos en línea que operan oficialmente siempre usan solo software con licencia. Los estafadores no ven ningún sentido en gastar dinero en «software» caro, porque en primer lugar no tienen una reputación positiva o atención al cliente, pero, por supuesto, el deseo de obtener ganancias.

Además, es importante que los atacantes puedan cambiar la configuración del desarrollador en cualquier momento. Para ello, los estafadores recrean una falsificación de las tragamonedas originales. El trabajo está tan bien hecho que es difícil de distinguir incluso para un jugador experimentado. A veces, los estafadores eligen la forma más fácil: rehacer la ranura original, en lugar de crear una nueva.

¿Qué tipos de estafas existen en los casinos online?

Si hay algo en el mundo con lo que puedas ganar dinero por medios fraudulentos, siempre habrá quienes intentarán hacerlo. Y dado el hecho de que siempre hay mucho dinero girando en el campo de los casinos en línea, hay muchas personas que quieren sacar provecho de ello. Casinos clandestinos, piratas informáticos, estafadores en las redes sociales intentan engañar a los jugadores imprudentes.

Cambio en el algoritmo de las máquinas tragamonedas

Este tipo de fraude se usa a menudo en casinos en línea que no tienen licencia. Las máquinas tragamonedas funcionan de tal manera que es imposible ganar en ninguna mano. Al principio, el jugador tiene «suerte», pero luego la vigilancia se embota y el dinero comienza a «desaparecer».

Falta de pago de dinero

Habiendo ganado honestamente una gran cantidad de dinero, el jugador quiere retirar dinero rápidamente. Sin embargo, un casino sin licencia tiene un deseo diferente: hacer todo para que la cantidad ganada permanezca en el casino. Una forma común es retrasar el tiempo de retiro tanto como sea posible. A menudo se usa una técnica psicológica: al darse cuenta de que el dinero todavía está en la cuenta, se le enseña al jugador que es posible ganar aún más con él.

Piratería de cuentas

Cualquier servicio en línea puede ser pirateado. Todo depende de la experiencia y las intenciones del defraudador. Al mismo tiempo, a menudo no es la cuenta del casino en sí; la que es pirateada, sino las páginas personales de las redes sociales de los usuarios, los perfiles en los sistemas de pago.

Retiro de dinero: solo despué;s de alcanzar una cierta cantidad de ganancias

Puede protegerse de este esquema si lee detenidamente el acuerdo de usuario. Muy a menudo, esta condición se prescribe indicando la cantidad exacta. Sin embargo, la renuencia a leer lo que está escrito en letra pequeña conlleva consecuencias negativas. Una situación similar surge en el caso de las bonificaciones por apuestas. Los jugadores se enfrentan a una situación en la que las bonificaciones solo se pueden retirar jugando una cantidad específica.

Cómo protegerse al elegir un casino en línea

En primer lugar, debe recopilar toda la información necesaria sobre el sitio seleccionado. Dado que se trata de un casino en línea, buscaremos datos en Internet. Los foros de juegos, los portales temáticos y otros sitios similares te ayudarán con esto. Aquí puede encontrar reseñas de jugadores reales, calificaciones de casinos e incluso reseñas completas, que destacan todos los puntos: usabilidad del sitio, número de juegos, tamaño de la bonificación, velocidad de pago y mucho más. Después de revisar esta información, puede hacer una evaluació preliminar y comprender si este sitio es adecuado para usted.

No olvide preparar su computadora. Recuerde que en los sitios fraudulentos, la amenaza puede provenir de un frente invisible es decir, a nivel de software. Estos son varios virus y otro software que pueden robar sus inicios de sesión o contraseñas. Bueno, o simplemente abrirá; constantemente nuevas pestañas con anuncios. Para estar a salvo de esto, haga lo siguiente:

Instale software antivirus en su PC

Actualice su navegador a la última versión

Instale un complemento para bloquear anuncios y actividades sospechosas en el sitio.

Después de todos estos preparativos, no se apresure a empezar a jugar. También es importante correcto abordar el juego. Comience con apuestas gratuitas en máquinas tragamonedas para ver si hay restricciones para un establecimiento virtual en particular. Luego puede registrarse, conocer los detalles de las bonificaciones proporcionadas. Si decide jugar con dinero real, consulte las opciones de depósito disponibles. Si no hay sospechas, puede realizar una pequeña transferencia de dinero y empezar a jugar gradualmente. Después del primer retiro de fondos exitoso, puede asumir que ha ingresado a un establecimiento de juego verdaderamente confiable en el que puede confiar.