Cómo encontrar todos los puntos de WiFi gratis en España

Es cierto que hoy en día podemos contratar tarifas con gran cantidad de datos a un precio muy asequible, pero lo cierto es que no todo el mundo puede acogerse a ellas, bien porque no tengan cobertura en la zona donde viven y sólo puedan elegir ciertas operadoras, porque tengan cierto compromiso de permanencia o porque quieran tener la conexión a Internet de casa y las líneas móviles en una misma compañía y esta no ofrezca alguno de los servicios o no lleguen hasta su domicilio.

En el día a día seguro que ya conocemos los sitios a nuestro alrededor que nos ofrecen WiFi gratis, pero cuando salimos de viaje o de vacaciones la cosa se complica, sobre todo cuando necesitamos estar conectados y cuando se tienen hijos en edad infantil. Y es que hoy en día, basta con levantar la cabeza y mirar a nuestro alrededor para saber que el mayor entretenimiento para los niños es sin duda el teléfono móvil. En este pequeño dispositivo podemos ver dibujos, series, películas, vídeos, disfrutar de un montón de juegos, etc.

Entretenimientos para los que en la mayoría de casos es necesario conexión a Internet, por lo que seguro que la frase “deja ya el móvil que me gastas los datos” es una de las más repetidas por muchos padres a sus hijos. Si quieres que esto no te paso, estas son algunas formas de encontrar puntos WiFi gratis en cualquier sitio de España.

Mapas para encontrar WiFi gratis por toda España

Si buscas puntos WiFi gratis en Madrid, existe una mapa que puedes consultar desde el propio móvil o cualquier otro dispositivos conectado, que muestra todos los puntos WiFi gratis en la capital de España. De esta forma, si te mueves por Madrid o lo visitas en un puente, fin de semana o vacaciones, podrás usar WiFi gratis casi en cualquier sitio donde vayas. A continuación te dejamos el mapa interactivo con los puntos WiFi gratis en Madrid.

Y si lo que queremos es buscar dónde hay WiFi gratis en cualquier punto de España, tenemos otro servicio online que nos muestra los puntos WiFi gratis en cualquier ciudad de la geografía española. Es un mapa colaborativo, por lo que poco a poco se irán añadiendo más puntos WiFi gratis en todas las ciudades. Tú mismo puedes añadir los que quieras si no están o revisar los comentarios para saber si alguno de los puntos ya no existen o han cambiado, etc. Para ello, hay que visitar el sitio wifium.com

Sobre el mapa puedes ver todos los puntos WiFi gratis en todas las provincias que nos ofrece el desplegable de la parte izquierda, verlos en forma de listado o incluso descargarlos en PDF para llevarlo en el móvil y no tener que estar conectados a Internet para poder consultarlos.

Otro sitio para consultar puntos WiFi gratis en cualquier parte de España es quewifi.es. Además, es un mapa de puntos WiFi gratis colaborativo, por lo que si detectas alguno que no aparece en el mapa puedes solicitar que lo añadan desde la web.

Apps para encontrar puntos WiFi gratis

Pero además de estos servicios online, también podemo encontrar aplicaciones móviles que nos permiten encontrar WiFi gratis a la que conectarnos desde el móvil. Entre las mejores apps para encontrar sitios donde poder conectarnos a internet vía WiFi gratis encontramos Wi-Fi Map, una app gratis para iOS y Android que cuenta con más de 100 millones de puntos WiFi gratis repartidos por todo el mundo. Por lo tanto, si viajamos fuera de España también nos puede servir de gran ayuda.

Los puntos WiFi han sido añadidos por los propios usuarios, por lo que puedes participar en mejorar Wi-Fi Map, y es recomendable mirar los propios comentarios para detectar puntos de acceso que no funcione muy bien o ya no estén disponibles.

Wi-Fi Finder es sin duda la más popular. Se trata de una aplicación desarrollada por la famosa compañía de seguridad Avast y que a través de un mapa y haciendo uso de la conexión GPS del móvil, es capaz de encontrar y mostrarnos los puntos WiFi gratis a nuestro alrededor allá donde estemos. Es una aplicación gratuita que podemos descargar desde la propia página oficial de Avast en este enlace y que está disponible parar dispositivos iOS y Android.

WiFiMapper de OpenSignal es otra de las referentes en este sentido. Esta aplicación ofrece más de 500 millones de puntos Wifi gratis en todo el mundo. Una de las características más interesantes es que permite filtrar por la calidad de la WiFi, así podremos encontrar WiFi gratis con la mejor velocidad y calidad de conexión en nuestro entorno. Disponible también de forma totalmente gratuita para iOS y Android.