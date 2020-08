¿Cómo afecta el clima a la COVID-19?

Las investigaciones muestran que hay más casos de COVID-19 a medida que bajan la temperatura y la humedad. Un estudio reciente apunta a casos más graves en climas fríos y secos. ¿Estos hallazgos sugieren que el COVID-19 es estacional? Los expertos no están de acuerdo.



¿Por qué estos hallazgos son tan controvertidos y por qué Estados Unidos ha visto la mayoría de los casos durante su verano caluroso y húmedo? En esta función especial, investigamos qué condiciones climáticas están más asociadas con los casos de COVID-19.



Analizamos qué factores podrían confundir estos estudios y dificultar su interpretación. Y describimos cómo un estudio internacional intenta solucionar estos problemas.



Hay buenas razones para esperar que un virus respiratorio muestre variaciones estacionales. Las infecciones por influenza y virus respiratorio sincitial son más comunes durante el invierno en las zonas templadas del mundo.



“Pero el hecho es que los virus respiratorios son generalmente estacionales, probablemente ya que los virus que se transmiten en las gotas de agua lo hacen peor si la gota se seca más rápido, y la temperatura, la humedad y los rayos UV pueden ser parte de la pausa en la transmisión que estamos viendo ahora . La otra cara, por desgracia, es que ocurrirá lo contrario en otoño y más allá «.



– Prof Ian Jones, profesor de virología, Universidad de Reading, Reino Unido



Los estudios del primer SARS-CoV en 2003 sugieren que el clima podría ser importante para la propagación del coronavirus. Si bien este virus no circuló el tiempo suficiente para establecer un patrón estacional potencial, el clima diario se asoció con el número de casos. En Hong Kong, los casos nuevos fueron 18 veces más altos en temperaturas más bajas (menos de 24.6 ° C, 76 ° F) que en temperaturas más elevadas.



La epidemia se extinguió durante un julio cálido y seco de 2003, pero también se aplicaron estrictas medidas de control de salud pública. Una revisión reciente de la estacionalidad de las infecciones respiratorias describe cómo el clima frío y seco del invierno nos hace más susceptibles a los virus en general.



En estas condiciones, el revestimiento mucoso de nuestra nariz se seca, lo que a su vez afecta la función de los cilios, los diminutos pelos que recubren el pasaje nasal. Estos laten con menos frecuencia, lo que significa que es posible que no eliminen los virus de la nariz. La revisión concluye que una humedad relativa del 40% al 60% podría ser ideal para la salud respiratoria.



Los estadounidenses pasan el 87% de su tiempo en interiores, entonces, ¿cómo les afecta tanto el clima exterior? Cuando el aire frío y seco se encuentra con el aire caliente del interior, reduce la humedad del aire en el interior hasta en un 20%. Durante el invierno, los niveles de humedad interior son del 10 al 40%, en comparación con el 40 al 60% en otoño y primavera. La menor humedad ayuda a la propagación de aerosoles de virus y podría hacer que el virus sea más estable.



Humedad y lluvia



Los estudios de laboratorio y de observación de casos de pacientes con COVID-19 muestran un impacto de la humedad en el virus SARS-CoV-2.



Un aerosol de SARS-CoV-2 generado en laboratorio se mantuvo estable a una humedad relativa del 53% a temperatura ambiente, 23 ° C, 73 ° F. El virus no se había degenerado mucho incluso después de 16 horas y era más robusto que el MERS y el SARS-CoV. Esto ayuda a explicar sus niveles más altos de infectividad en el aire.



Los estudios de laboratorio no predicen necesariamente cómo se comportará un virus en el mundo real. Sin embargo, un estudio de 17 ciudades en China con más de 50 casos de COVID-19 encontró un vínculo entre aumentos en la humedad y reducciones en los casos de COVID-19.



El equipo midió la humedad como humedad absoluta o la cantidad total de agua en el aire. Por cada gramo por metro cúbico (1 g / m3) de aumento en la humedad absoluta, hubo una reducción del 67% en las cajas de COVID-19 después de un lapso de 14 días entre el aumento de la humedad y el número de cajas.



Los expertos informan de asociaciones similares entre el número de casos y la humedad en Australia, España, y tanto para los casos como para las muertes en Oriente Medio.



La forma en que interactúan la temperatura y la humedad proporciona diferentes patrones climáticos, que están determinados por la latitud.



Una comparación de datos climáticos analizó ocho ciudades con altos niveles de propagación de COVID-19:



Wuhan, China

Tokio, Japón

Daegu, Corea del Sur

Qom, Irán

Milán, Italia

París, Francia

Seattle, Estados Unidos

Madrid, España



Estas ciudades se compararon con otras 42 ciudades del mundo con una baja propagación de COVID-19. Las primeras ocho ciudades se encuentran en una banda estrecha entre las latitudes 30 ° N y 50 ° N.



Entre enero y marzo de 2020, las ciudades afectadas tuvieron temperaturas medias bajas de 5 a 11 ° C, 41 a 52 ° F y una humedad absoluta baja de 4 a 7 g / m3. Los autores concluyen que estos hallazgos son:



«Coherente con el comportamiento de un virus respiratorio estacional».



Los estudios sobre la influenza muestran que las áreas tropicales donde la lluvia impulsa la humedad tienen una mayor transmisión en condiciones de lluvia húmeda.

Los investigadores estadounidenses establecieron un umbral de 18 a 21 ° C (64 a 70 ° F) y una humedad específica por debajo de 11 a 12 g / kg, aproximadamente equivalente a 13 a 14 g / m3, para una mayor transmisión en invierno. Los países tropicales con niveles de temperatura y humedad superiores a estos tenían una mayor transmisión de influenza cuando las precipitaciones eran altas, definidas como superiores a 150 mm por mes.



Los investigadores brasileños observaron las precipitaciones en todo el mundo y confirmaron que los casos de COVID-19 también aumentan con una mayor precipitación. Por cada pulgada promedio por día de lluvia, hubo un aumento de 56 casos de COVID-19 por día. No se encontró asociación entre las lluvias y las muertes por COVID-19.



Temperatura



Los vínculos entre los casos de COVID-19 y la temperatura son menos seguros. Los estudios de China han encontrado y no encontrado una asociación con la temperatura ambiental.



Del mismo modo, los investigadores no informan ningún efecto de la temperatura y la transmisión de COVID-19 o muertes en Australia, España e Irán.



Sin embargo, las temperaturas más altas están asociadas con una menor cantidad de casos en Turquía, México, Brasil y los EE. UU., Pero parece que hay un umbral. Las temperaturas más altas no causan una mayor disminución en la transmisión de COVID-19, lo que podría explicar algunas de las disparidades.



Esto es consistente con estudios de laboratorio que muestran que el virus SARS-CoV-2 es altamente estable fuera del cuerpo a 39.2 ° F (4 ° C) pero cada vez más inestable a temperaturas superiores a 98.6 ° F (37 ° C).



Horas de sol y luz ultravioleta



Un estudio en España encontró que después de 5 días de encierro, cuanto más horas de sol, más casos había de COVID-19. Esta asociación positiva se mantuvo con un desfase, entre las horas de sol y los casos, de 8 a 11 días. No hubo relación entre las horas de sol antes del cierre y durante los primeros 5 días.



Esto contradice los hallazgos de la investigación sobre la influenza, que sugiere una menor transmisión con más horas de sol. Los autores dicen:



«La señal positiva de la luz solar bien puede ser otro ejemplo de adaptaciones de comportamiento, por lo que el cumplimiento de las órdenes de cierre se debilita en los días soleados».



Por el contrario, parece no haber ningún efecto de la luz ultravioleta solar, ya que la longitud de onda necesaria para matar virus y bacterias es inferior a 280 nanómetros (nm).



Este tipo de luz ultravioleta (UVC) no llega a la Tierra ya que se absorbe en la capa de ozono. Si llegara a la Tierra, los humanos sufrirían quemaduras graves en la piel y los ojos en cuestión de minutos.



Se han propuesto algunos efectos menores de la luz UVB, definidos como 280-320 nm, para explicar los hallazgos contradictorios de una menor transmisión de COVID-19 en condiciones frías y secas a mayor altitud. Sin embargo, otros factores, como los niveles más altos de vitamina D en las personas de estas regiones, podrían ser más importantes.