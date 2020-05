8 semanas con dieta rica en frutas y verduras, vinculado a una mejor salud del corazón

Un nuevo estudio ha analizado los vínculos entre los marcadores de salud cardíaca y tres tipos de dieta: la dieta DASH, una dieta diferente rica en frutas y verduras y una dieta occidental típica. Su conclusión? Las dietas que incluyen muchas frutas y verduras están asociadas con una mejor salud del corazón.



Un nuevo análisis de observación publicado recientemente en Annals of Internal Medicine se suma a la evidencia de que las dietas ricas en frutas y verduras pueden ayudar a proteger la salud cardiovascular.



El análisis se basa en los datos del ensayo de Enfoques dietéticos para detener la hipertensión (DASH), que evaluó los efectos de una dieta especialmente diseñada sobre la presión arterial, en comparación con otros tipos de dietas.



Esta dieta DASH fue desarrollada por especialistas en nutrición afiliados a los Institutos Nacionales de Salud (NIH).



En general, la dieta DASH favorece la ingesta de frutas, verduras, granos integrales, productos lácteos bajos en grasa, aves de corral, pescado, nueces y frijoles por encima de las carnes rojas y los alimentos grasos, azucarados o salados.

Estudiar los efectos de la dieta en la salud del corazón.



Para el análisis actual, los investigadores, incluido el autor principal del estudio, el Dr. Stephen Juraschek, del Centro Médico Beth Israel Deaconess, en Boston, MA, compararon los efectos de tres tipos de dieta en los marcadores de la salud del corazón. Las dietas probadas fueron la dieta DASH, una dieta diferente rica en frutas y verduras, y «una dieta típica estadounidense».



Este último refleja los niveles de consumo de nutrientes reportados por el adulto promedio de EE. UU., Mientras que la dieta rica en frutas y verduras era, en muchos sentidos, similar, pero contenía más fibra natural e incluía menos refrigerios y dulces.



Los investigadores observaron los datos de tres grupos de participantes asignados al azar de los ensayos DASH. El número total de participantes en el presente análisis fue de 326, y cada uno había seguido una de las tres dietas mencionadas anteriormente durante un período de 8 semanas.



Los investigadores evaluaron los niveles de tres biomarcadores relacionados con la salud del corazón en muestras de suero, un componente de la sangre, recolectadas de los participantes.



La edad media de los participantes era de 45,2 años, y ninguno tenía afecciones cardiovasculares preexistentes.



Las muestras de suero se recogieron, primero, después de un ayuno de 12 horas antes de que los participantes comenzaran con sus respectivas dietas y, más tarde, al final del período de estudio de 8 semanas.



La ingesta de frutas y verduras puede ser clave



Los biomarcadores séricos que evaluó el equipo fueron: troponina I cardíaca de alta sensibilidad, péptido natriurético pro-B tipo N-terminal y proteína C reactiva de alta sensibilidad.



La troponina ayuda a regular las contracciones del músculo cardíaco y los niveles excesivamente altos de esta proteína pueden indicar daño cardíaco.



Los altos niveles de proteína C reactiva en el torrente sanguíneo pueden indicar inflamación, mientras que los niveles muy altos de péptido natriurético de tipo B son un marcador de insuficiencia cardíaca.



Después de evaluar las muestras de suero tomadas antes y después de las intervenciones dietéticas de 8 semanas, el equipo descubrió que las personas que habían seguido la dieta DASH u otra dieta rica en frutas y verduras tenían concentraciones significativamente más bajas de dos biomarcadores: troponina y pro –Péptido natriurético de tipo B – que sus pares que habían seguido la dieta típica estadounidense.



Esto, sugieren los investigadores, indica una mejor salud del corazón en esos grupos. Los niveles de los dos biomarcadores no diferían entre las personas que habían seguido cualquiera de las dietas ricas en plantas.



Los niveles de proteína C reactiva, que pueden indicar la presencia de inflamación, no se vieron afectados por ninguna de las tres dietas.



Si bien no está claro qué aspectos del DASH y las otras dietas ricas en plantas pueden haber beneficiado la salud del corazón, los autores del estudio tienen una hipótesis. Escriben:



«Nuestro estudio sugiere que las características dietéticas comunes a las dietas DASH y de frutas y verduras, que incluyen pero no se limitan a un mayor contenido de potasio, magnesio y fibra, pueden ser factores causales».



Sin embargo, advierten: «Se necesita más investigación para confirmar si las dietas similares pueden mejorar la función cardíaca en adultos con insuficiencia cardíaca establecida».