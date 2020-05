8 cursos online en inglés de las mejores universidades de EEUU

Las universidades de la Ivy League americana se consideran unas de las mejores del mundo. No es fácil ingresar en una de ellas, pero uno se puede sentir un estudiante de Harvard o Princeton sin salir de casa. Hay casi 400 cursos de estas instituciones en acceso abierto, y los temas son de lo más variados, desde medicina hasta TI. Hemos recopilado algunos de los cursos para los que no se necesita conocimientos adicionales, lo único que hay que saber es inglés. Y si necesitas mejorar antes tu inglés, te puedes pasar por nuestra academia de inglés online.

Hollywood: History, Industry, Art

Las películas de Hollywood son todo una industria, en la que hay millones de dólares. La universidad de Pensilvania ofrece no solo clases sobre la historia de Hollywood, sino también sobre cómo la política influyó el cine (y viceversa). El curso, en sí, es gratuito, pero el certificado, que se puede incluir en un currículum, cuesta 49 dólares.

Nivel de idioma: Intermediate

Roman Architecture

Si quieres conocer algo más que las diferencias visuales entre estilo romano y el gótico, entonces este curso de la universidad de Yale es justo lo que necesitas. Está estrechamente relacionado con la historia del Imperio Romano y está lleno de vocabulario inusual, así que es más adecuado para quienes pueden entender, sin problemas, a los nativos.

Nivel de idioma: Upper Intermediate

Masterpieces of World Literature

El curso de los profesores de Harvard te ayudará a refrescar tus conocimientos sobre las obras maestras de la literatura, o adquirirlos si en su día no llegaste a Homero y Goethe. Para los que quieran estudiar el tema más a fondo, hay cursos sobre obras aparte como, por ejemplo, las de Shakespeare: «Otelo» y «Hamlet».

Nivel de idioma: Upper Intermediate

Viral Marketing and How to Craft Contagious Content

El profesor de la universidad de Pensilvania, Jonah Berger, escribió un libro sobre el marketing viral y ahora comparte, con gusto, su experiencia sobre cómo crear contenido atractivo. El curso será útil no solo para especialistas en marketing, sino también para todos aquellos a quien les interesa por qué unas ideas se hacen populares y otras no. Si no sabes absolutamente nada de marketing, te aconsejamos primero pasar el curso «Introduction to marketing».

Nivel de idioma: Intermediate

English for Career Development

Este curso de la universidad de Pensilvania está dirigido a extranjeros. Sus autores cuentan sobre el proceso de búsqueda de trabajo, creación del currículum, la carta de presentación y la entrevista de trabajo en EEUU. Los consejos les serán útiles a todos quienes quieran encontrar trabajo en cualquier país angloparlante.

Nivel de idioma: Intermediate

Paradoxes of War

El profesor Miguel Senteno cuenta sobre los aspectos sociológicos de las guerras. El curso está estrechamente relacionado con la historia. Después del curso no se pueden obtener certificados específicos, pero los alumnos siempre destacan que aprenden mucho.

Nivel de idioma: Intermediate

Justice

Todos interpretan la idea de justicia de una forma diferente, y, probablemente, esta sea la pregunta filosófica más relevante. En el curso de la universidad de Harvard se cuenta cómo interpretaban la idea de justicia filósofos como Aristóteles, John Locke e Immanuel Kant, entre otros grandes pensadores.

Nivel de idioma: Upper Intermediate

Improving Communication Skills

Curso de la universidad de Pensilvania para aquellos que tienen que conversar con otros a menudo. Aunque a los introvertidos también les será increíblemente útil. El profesor cuenta sobre métodos de conversación efectiva, el cómo distinguir las mentiras y sobre algunos lifehacks que ayudarán a la hora de negociar.