Un jugador de Overwatch alcanza el máximo nivel sin ayuda

El usuario TaZzeRK, ha logrado alcanzar el nivel 1800 en el título de Blizzard, convirtiéndose en el primero en conseguirlo sin ayuda de ningún tipo.

Sabemos que se trata del nivel máximo del juego por que a partir de ahí no es posible alcanzar más aumentos. El jugador ha comunicado su hazaña a través de su cuenta de Twitter, donde especifica que ha trabajado duramente durante 6 meses y sin ayuda para llegar al nivel 1800.

LVL 1800 REACHED ! World First without account sharing ? EU/US/KR First ! 6 months of intensive rush… THANKS EVERYONE !

Fuente: Hardgame2.com