PLC, un tiro en la línea de flotación

Hace años que la ley ordenó el fin del monopolio en las comunicaciones telefónicas. Y si fue efectiva en el campo de la telefonía móvil, donde hoy hay tres grandes compañías compitiendo limpiamente por el cliente, no tuvo efectividad práctica en la telefonía fija, donde nadie ha sido capaz de arrebatar a Telefónica una fracción apreciable de clientes. La diferencia la marca el bucle de abonado, la llamada milla de oro.

Un abonado puede pedir cambiar de empresa su teléfono, puede incluso solicitar el ADSL en un proveedor y la voz en otro. Pero aun que no lo desee, no puede evitar que una parte importante de su factura de teléfono fijo y de ADSL vaya a parar a los bolsillos de la Telefónica, como canon de uso de los circuitos propiedad de Telefónica, que llevan la señal desde la central del competidor a su casa. Aun en el caso de perder todos los clientes, Telefónica sería necesariamente una empresa rentable, pues dicho canon se calcula, no en función de un precio de mercado, sino permitiendo un beneficio sobre el coste que el mantenimiento de los circuitos pueda suponer.

Este monopolio de facto sobre el bucle del abonado, permite además a Telefónica otras prácticas en su lucha con la competencia, que necesariamente le dan una posición de preeminencia en el mercado. Por ejemplo, en el mantenimiento de las averías, la instalación del ADSL y otros servicios, los abonados de Telefónica tienen prioridad, sobre los que no lo son, lo mismo ocurre en caso de saturación de líneas y otros asuntos por el estilo, es lógico, no es concebible otra forma de actuar, pero con todo ello consigue dar sin esfuerzo mejor servicio al usuario que sus competidores.

Sin embargo, esta situación puede cambiar en poco tiempo, pues está próximo el PLC. Supongo que a estas alturas todos sabemos lo que es Power Line Communication (PLC), solo recordaré sus características esenciales, si alguno desea más información le recomiendo que pinche aquí.

Permitir el acceso a Internet por la red eléctrica, es un viejo sueño de las compañías eléctricas que técnicamente ha sido posible llevarlo a cabo muy recientemente. Hoy en día la fase experimental ha acabado con éxito y está en estudio si es rentable efectuarlo económicamente.

Después de intentos fallidos en Inglaterra y Alemania, distintas pruebas han tenido éxito en parte debido a chips diseñados y fabricados por una empresa española de Valencia, DS2 que por una vez, y esperamos que sirva de precedente, ha permitido a la industria española participar como pionera en nuevos mercados.

El hecho es que si la compañía que nos suministra la electricidad da el servicio PLC, aplicando un modem específico a un enchufe normal de luz podemos conectarnos a Internet, a una velocidad teórica de 45 Mbs. Más que suficientes para permitirnos un enlace competitivo con el ADSL habitual, y si todo sigue la marcha normal y pronto el teléfono bajo Internet llega a consolidarse, en breve tiempo las compañías eléctricas estarán en igualdad de condiciones que Telefónica para darnos suministros que hasta ahora eran los típicos de la telefonía fija, y esta vez realmente a Telefónica le saldrán competidores reales que no necesitaran pasar por su milla de oro para llegar al cliente.

Los estudios de rentabilidad están en marcha, se ha pasado a una fase de explotación limitada en Zaragoza, que por sus características socioeconómicas está en la media nacional y en un experimento mas reducido en Madrid, donde en el Barrio de la Vaguada ya te puedes apuntar a este servicio.

Por las noticias que tengo el servicio está aun en el fiel de la balanza, la primera de las causas es la gran inversión de capital que hay que efectuar. El principio utilizado es semejante con el que se aplica al ADSL, la frecuencia de los 60 hercios es para la energía eléctrica, y otras frecuencias se utilizan para codificar los datos. Parece sencillo, pero mientras que en las redes de telefonía solo hay que luchar contra la atenuación de la señal, en la eléctrica, arrancan y paran multitud de equipos, si damos un interruptor, salta un chispazo con una emisión de radiaciones electromagnéticas de todas las frecuencias, si lo que se enciende es una bombilla, los disturbios en la red se atenúan a los pocos metros, pero si el interruptor pone en marcha un ascensor, el aire acondicionado o una soldadura autógena, las señales emitidas son de mucha más intensidad. Ello obliga a colocar filtros que eliminen ruidos parásitos por toda la red y continuos chequeos de la información para garantizar que los datos no se contaminan durante su transporte. Todo ello encarece el servicio.

El segundo motivo es más sutil. Si estudiamos el accionariado de las empresas de cable, AUNA por ejemplo, veremos que entre sus accionistas de referencia hay, cajas de ahorro, bancos etc., que son a su vez accionista de referencia de las compañías eléctricas. El cable que ha hecho ingentes inversiones en zanjas por todas las ciudades pero, salvo en unas pocas ciudades, aún no ha llegado a sus clientes, aunque ya esta casi en la puerta, como por ejemplo en Madrid. El cable, aunque pensado para competir con la televisión de pago, también aspira a dar servicios de Internet y telefonía. De modo que los que han invertido abundantes dineros en cable, no ven con buenos ojos que aparezca un nuevo competidor en este sector, máxime, si como se espera en la siguiente generación de PLC se consiguen velocidades de transmisión que permiten sin problema dar también servicio de televisión a este sistema.

Si se instala el PLC veremos realmente competir a Telefónica en esta área y como pasó con el móvil de ello nos beneficiaremos tanto los usuarios como las propias compañías. Además, mi deseo es que lleguemos a disfrutar de un sistema que sin cablear nuestra casa, nos permita enchufar un ordenador hasta en el cuarto de baño. O lo haremos con este sistema o lo haremos con el wireless, pero los usuarios lo vamos a necesitar para domotizar sin problemas nuestros hogares.

