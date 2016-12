Las mejores aplicaciones para Android de 2016

Se acerca el 31 de diciembre y como cada año por estas fechas la red se inunda de todo tipo de recopilaciones que recogen los mejores contenidos que se han cosechado durante estos doce meses.

En el blog oficial de Google España encontramos una de las más esperadas. Se trata del ranking que anualmente elabora la compañía con las aplicaciones para dispositivos móviles más descargadas de su conocida plataforma «Google Pla»” y que te presentamos a continuación:

1. Face Changer 2. También conocida como «Cambia caras», esta «app», orientada al entretenimiento y que permite realizar todo tipo de divertidos efectos sobre diferentes fotografías, ha revolucionado los bolsillos de millones de personas en todo el mundo. Quizá su éxito radique en su sencillez y en que fue una de las primeras en apostar por este tipo de funciones. Con casi cien mil valoraciones, cuenta con una puntuación media de 4,3 sobre 5.

2. Lumyer – Foto & Selfie Editor. La segunda más popular a nivel mundial según Google, es de nuevo una aplicación de edición y retoque fotográfico que, sin dejar de un lado el apartado de ocio y divertimento, se centra más en un uso más elegante y profesional con todo tipo de filtros y funcionalidades extra.

3. Castbox – Podcast Radio Music. ¿Quién dijo que los podscasts pasaron de moda? Nos encontramos ante la que probablemente sea la mejor «app» gratuita de gestión y reproducción de este tipo de archivos, así como de todo tipo de programas de radio. No solo ocupa la tercera posición en el ranking general de la Google Play sino que ha sido la que ha presentado mejor tendencia en este 2016.

4. Emoji Keyboard Pro. Una de las características de Android que más valoran sus usuarios es la posibilidad de personalizar el sistema a su gusto. Entre las opciones de customización más usadas se encuentran las del teclado virtual de cada dispositivo, y más concretamente, con el catálogo de emoticonos disponible. Entre todas las disponibles, Emoji Keyboard Pro es la que más descargas ha conseguido cosechar.

5. MSQRD. Son las siglas de Masquerade, una «app» que triunfa entre la gente joven -y no tan joven-. Una vez iniciada, muestra al usuario un variado catálogo con todo tipo de caras de animales, superhéroes, emoticonos… para que, una vez elegida, realizar un «selfie» o «vídeoselfie» increíblemente real y compartir en redes sociales.

Junto a las cinco mejores aplicaciones, Google también ha compartido otras listas con lo mejor de 2016 a nivel mundial. A saber:

Los 5 mejores juegos de 2016:

1. Pokémon GO

2. Clash Royale

3. Traffic Rider

4. slither.io

5. Dream League Soccer

Las 5 canciones más escuchadas por streaming de 2016:

1. Stressed Out, Twenty One Pilots

2. Sorry, Justin Bieber

3. One Dance (feat. WizKid & Kyla), Drake

4. Don’t Let Me Down (feat. Daya), The Chainsmokers

5. Me, Myself & I, G-Eazy

Las 5 mejores películas de 2016:

1. Deadpool

2. Captain America: Civil War

3. Zootopia

4. X-Men: Apocalypse

5. The Jungle Book (2016)

Los 5 mejores programas de televisión de 2016:

1. Game of Thrones

2. The Walking Dead

3. The Big Bang Theory

4. Mr. Robot

5. The Flash

Los 5 mejores nuevos libros de 2016:

1. Deadpool Kills the Marvel Universe por Cullen Bunn

2. Harry Potter and the Cursed Child: Parts One and Two (Special Rehearsal Edition) por J.K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne

3. The Girl on the Train: una novela de Paula Hawkins

4. The Art of War por Tzu Sun

5. Me Before You: una novela de Jojo Moyes