La velocidad de la gravedad (II)

4. El experimento de Sergei Kopeikin

No obstante, la velocidad de las ondas gravitatorias sería 1.06c, con un error entre el 10% y hasta el 20%, de acuerdo con el experimento de radio-interferometría intercontinental, que combinó 10 radiotelescopios sobre una vasta distancia a fin de formar una gigantesca antena capaz de capturar radio ondas muy distantes y obtener una imagen de conjunto, realizado, el 8 de septiembre de 2002, por el equipo de astrónomos dirigido por el doctor Sergei Kopeikin, de la universidad de Missouri, en Columbia, y Edward Fomalont, un radioastrónomo del National Radio Astronomy Observatory (NRAO).

Pero cuál velocidad de la gravedad?. De acuerdo, con el e-mail que en respuesta recibió el autor del doctor Kopeikin, el 11 de enero de 2003, 20:43, esta velocidad no es la de las ondas gravitatorias previstas por Einstein, sino del cambio del campo gravitatorio de Júpiter, a lo largo de la trayectoria del rayo de radio, entre el quásar J0842+1835 y el baricentro del sistema solar, como consecuencia de su movimiento acelerado no uniforme respecto a este quásar.

¿Cuál cambio del campo gravitatorio?. El modelo de gravedad de Kopeikin introduce una fuerza, producida por algo que se trasmite y en este sentido Kopeikin hace transición a la teoría quántica. Ya que en este modelo a través del campo gravitatorio se trasmite momento entre Júpiter y el rayo de radio ondas.

Kopeikin dice: “Las ondas gravitacionales son inherentes a la zona de radiación (lejana) de un sistema que está emitiendo las ondas. Sin embargo, las ondas gravitatorias no se propagan libremente dentro del interior de la zona de no radiación (cercana) del sistema. No obstante, el proceso de generación de las ondas gravitatorias produce efectos retardados en la zona cercana, que aparece principalmente como una fuerza en las ecuaciones de movimiento de la relatividad para cuerpos extendidos, dentro de un sistema gravitatorio astronómico. La existencia de esa fuerza es la consecuencia de la velocidad finita de la propagación de la gravedad.”.

La fuerza de la que habla Kopeikin es una especie de preformación, dentro del campo gravitatorio cercano, de la onda gravitatoria que ocurre lejos. Por tanto, esta fuerza que, tampoco mueve a los cuerpos celestes en sus traslaciones alrededor de otros, es la que en el campo gravitatorio estático se origina con la velocidad c. Y como preformación de la onda gravitatoria deberá poseer la misma velocidad de esta onda, que si es la onda gravitatoria einsteniana. Esto fue lo que Kopeikin se propuso medir para así confirmar la teoría relativista einsteniana. O sea, la preformación de la onda de gravedad remite a Kopeikin a la onda de gravedad de Einstein, que no tiene nada que hacer delante del modelo de la mecánica celeste de la teoría general de la relatividad.

Kopeikin se basa en el modelo matemático de Schwarzschild del campo gravitatorio esférico simétrico estático, e incluye los retardos de Shapiro debidos al Sol, la Tierra y Júpiter y, también, el retardo debido a la fuerza que origina la velocidad finita de la gravedad. Según Shapiro los pulsos de las corrientes electromagnéticas de la radiación sufren un retraso, delante de su trayectoria rectilínea, directamente proporcional al valor de la curvatura del espacio-tiempo de una región local que crucen.

Kopeikin con su explicación de la deflexión elabora realmente un modelo mixto del fenómeno de la gravedad que sería entonces efecto geométrico de la curvatura del espacio-tiempo y cuántico de la onda gravitatoria Es decir, el experimento de Kopeikin parcialmente abandona la explicación dada por Einstein del fenómeno de la deflexión de las ondas electromagnéticas, que sería la simple consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo, y lo hace también depender de una clase de momento, que trasmite el campo gravitatorio estático, como resultado de la velocidad finita de la preformación de la onda de gravedad. La existencia de esta fuerza Kopeikin anota “fue probada por J. H. Taylor en 1994”, un año después de que Taylor ganó el premio Novel de física por sus brillantísimas investigaciones sobre pulsares binarias. Taylor encontró la existencia de una fuerza que según Kopeikin puede ser generada en el campo cercano radiactivo de la gravedad. Así Kopeikin ¡reformula la relatividad general en términos cuánticos¡ lo cual no se ha logrado aún con éxito. Este modelo del campo gravitatorio no es el de la relatividad general, en cuanto éste como tal no transmite una fuerza ni, por tanto, posee velocidad. El campo gravitatorio einsteniano es precisamente la ausencia de fuerza. Las mediciones realizadas en el pasado de la deflexión por parte del Sol se refieren al efecto del campo gravitatorio estático, o sea, del potencial gravitatorio sobre las ondas electromagnéticas, esto es, al efecto de la curvatura del espacio-tiempo, que en su cercanía causa un cuerpo esférico, sobre el rayo electromagnético que inercialmente sigue tal curvatura.

Kopeikin con su experimento precisamente buscó utilizar el efecto cuántico de la preformación de la onda gravitatoria en la deflexión por parte de la gravedad de Júpiter de las ondas de radio provenientes del quásar J0842+1835, que según él debe depender de la velocidad de propagación de la gravedad. Dice el doctor Kopeikin: “Si la velocidad de la gravedad fuera infinita el quásar aparecería circular en el cielo al paso de Júpiter. Pero, si la velocidad de la gravedad es finita el quásar deberá aparecer elíptico”. Para, efectuar este cálculo Kopeikin rescribió las ecuaciones de la relatividad general, concernientes a la deflexión, de tal modo que se formulan en los términos de la velocidad de la gravedad y de las masas y velocidades de Júpiter y J0842+1835, durante su alineación visual del 8 de septiembre de 2002. Kopeikin espero de este modo obtener la velocidad de la onda gravitatoria.

Kopeikin diseño su experimento, muy similar a ése que, en 1919, permitió verificar la predicción de Einstein de la desviación que sufre un rayo de la luz que origina una estrella por la gravedad del sol. Aunque en este caso, un quasar substituyó la estrella, el sol por Júpiter y el rayo de la luz por las ondas de radio onda. Además, su objetivo no fue establecer la desviación que el rayo de las radio ondas sufre por la gravedad pero si la velocidad de la gravedad. Kopeikin toma Júpiter, por ser el planeta más masivo del sistema solar, a cambio del sol para eliminar al retraso que causa el plasma solar cuando interactúa con los fotones que componen los rayos de la onda electromagnética. Este retraso es muy difícil de medir y constituye el problema principal para obtener un resultado confiable de la desviación y para Kopeikin de la velocidad de la gravedad.

El experimento de Sergei Kopeikin elude afrontar lo realmente en debate científico que a la altura actual en los términos de la velocidad de la gravedad exige primero se resuelva el debate entre la teorías de la gravedad según la relatividad de Einstein y la física cuántica. Y, segundo, se realice un experimento crucial que establezca la velocidad conque se transmite la fuerza de interacción entre la fuente y el objetivo gravitatorio, que trasporta el campo gravitatorio estático.

Mediante E-mail del 15 de mayo de 2003, 18:05, los científicos Paul Marmet y C Couture, del Departamento de Física de la Universidad de Ottawa, quienes son autores de un magnífico estudio sobre la deflexión de los rayos de radio-ondas electromagnéticas por el plasma del Sol, en respuesta a mi consulta acerca de si este plasma afectó el experimento de Kopeikin manifestaron: “Nosotros leímos que Sergei Kopeikin comparó la velocidad de la luz cerca de Júpiter con la velocidad de la luz después de su retardo debido al plasma cerca de Júpiter. El encontró que la diferencia es demasiada pequeña para medirla (mismo valor de c). Usted deberá anunciar que actualmente lo que ha sido medido es la velocidad de la luz. Esto no es la velocidad de la gravedad.”. Por tanto, Kopeikin no ha medido la velocidad de la gravedad.

5. Es superluminal la velocidad de la onda de gravedad en el campo cercano?.

El científico William D. Walker, del “Royal Institute of Technology, KTH-Visby, Department of Electrical Engineering, en Suecia, realizó un experimento que indica que los campos electromagnéticos viajan con velocidad superluminal en el campo cercano de una fuente electromagnética de ondas generadas por oscilaciones eléctricas de un dipolo. Walker encontró que el recorrido del componente eléctrico transversal tiene una la velocidad infinita desde el primer tercio de la formación de la onda electromagnética.

Esta velocidad disminuye progresivamente hasta c, muy cerrada al momento en el cual termina la primera longitud de la onda electromagnética, y permanece constante en adelante. Este resultado es consistente con el modelo teórico para la propagación del campo eléctrico y del campo magnético, en el campo próximo de la oscilación eléctrica del dipolo, que Walker obtuvo del estándar de la teoría de la electrodinámica. Debido a la semejanza entre el modelo teórico de la oscilación eléctrica del dipolo y el de dos masas oscilantes que irradien ondas de la gravedad, en el sentido de Einstein, Walker prevé que estas ondas en la extensión inferior a una longitud de onda, próxima al comienzo del campo, también, posean una velocidad superluminal.

Si para la propagación de la onda de la gravedad, los resultados contradictorios de los experimentos se analizan formalmente se obtiene, que el realizado por el relativista einsteniano Kopeikin y el del revisionista Walker, arrojan los resultados que el modelo teórico predijo según la intención que su autor tenía. Este apunta que la cosa fundamental en la medida de la velocidad de la gravedad es la teoría en la cual el experimento se base.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Fuente: Alfonso Guillén

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_raw_html]JTNDc2NyaXB0JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTNFJTNDJTIxLS0lMEFnb29nbGVfYWRfY2xpZW50JTIwJTNEJTIwJTIyY2EtcHViLTUxNjM0NDI4NjUwODk5NjYlMjIlM0IlMEElMkYlMkElMjAzMDB4MjUwJTJDJTIwY3JlYWRvJTIwMjIlMkYxMCUyRjEwJTIwJTJBJTJGJTBBZ29vZ2xlX2FkX3Nsb3QlMjAlM0QlMjAlMjI2MDUwNjA5NDEwJTIyJTNCJTBBZ29vZ2xlX2FkX3dpZHRoJTIwJTNEJTIwMzAwJTNCJTBBZ29vZ2xlX2FkX2hlaWdodCUyMCUzRCUyMDI1MCUzQiUwQSUyRiUyRi0tJTNFJTBBJTNDJTJGc2NyaXB0JTNFJTBBJTNDc2NyaXB0JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTBBc3JjJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnBhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tJTJGcGFnZWFkJTJGc2hvd19hZHMuanMlMjIlM0UlMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=[/vc_raw_html][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_raw_html]JTNDc2NyaXB0JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTNFJTNDJTIxLS0lMEFnb29nbGVfYWRfY2xpZW50JTIwJTNEJTIwJTIyY2EtcHViLTUxNjM0NDI4NjUwODk5NjYlMjIlM0IlMEElMkYlMkElMjAzMDB4MjUwJTJDJTIwY3JlYWRvJTIwMjIlMkYxMCUyRjEwJTIwJTJBJTJGJTBBZ29vZ2xlX2FkX3Nsb3QlMjAlM0QlMjAlMjI2MDUwNjA5NDEwJTIyJTNCJTBBZ29vZ2xlX2FkX3dpZHRoJTIwJTNEJTIwMzAwJTNCJTBBZ29vZ2xlX2FkX2hlaWdodCUyMCUzRCUyMDI1MCUzQiUwQSUyRiUyRi0tJTNFJTBBJTNDJTJGc2NyaXB0JTNFJTBBJTNDc2NyaXB0JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTBBc3JjJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnBhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tJTJGcGFnZWFkJTJGc2hvd19hZHMuanMlMjIlM0UlMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=[/vc_raw_html][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]