Internet y Extranet

Intranet y Extranet tienen funciones que se complementan y una tecnología común. Constituyen los pilares en los que se apoya la plataforma del trabajo de colaboración empresarial.

Introducción

Hay términos que nos suenan familiares aunque no sepamos muy bien de que se trata. Otros que son completamente ajenos a nuestra actividad y ni que hablar de aquellos que son siglas casi irreproducibles. Pero hay una categoría más, en la que la confusión podría levantarse como bandera distintiva y se trata de aquellos conceptos que suenan familiares, se escriben parecido y significan cosas diferentes. Veamos como resolver este aparente misterio. Pues bien, este artículo intenta aclarar un par de términos que conviven en la última categoría, Intranet y Extranet. Todos, de una u otra forma, tenemos algún contacto con Internet. Aunque quisiéramos, ya no podemos escapar de un correo electrónico, un mensajero instantáneo, un buscador o sencillamente la lectura de los diarios. Con el nombre y la forma que quiera, Internet, como lo hizo la PC en su momento, ha invadido todos los ámbitos hogareños y laborales. En especial los usuarios que tienen conexión de banda ancha, inician y terminan sus sesiones en la computadora conectados todo el tiempo.

Compartiendo los recursos

En los ambientes laborales, principalmente, las redes de PC han tenido un crecimiento exponencial y hoy en día es imposible encontrar un empleado que no tenga su computadora de escritorio o su notebook para desempeñar sus tareas. Y en los últimos años se sumo un principio que potenció la forma de trabajo en grupo: la colaboración. La colaboración está comprometida íntimamente con el concepto de compartir. Y dentro de un grupo de trabajo se comparten recursos, documentos, noticias, correo, etc. Entonces, de esta idea original, al modelo que hoy tenemos y que estamos tratando de entender, hay un paso nada más. Y cuál era la tecnología más apropiada y conocida que podíamos adoptar, si por supuesto, Internet.

Intranet

Por lo tanto, quedamos a centímetros de visualizar el concepto de una Intranet. Casi por deducción, decimos que es un sitio web interno dentro de una organización que utiliza tecnología de Internet, la que permite a sus usuarios buscar, utilizar y compartir recursos. La Intranet es utilizada como vía para que los empleados puedan obtener y compartir documentos, comunicar sus ideas, colaborar con sus compañeros de trabajo y esencialmente, compartir sus conocimientos. Los servicios que puede ofrecer una Intranet son muy similares a los de Internet, pero con dos ventajas fundamentales: mayor seguridad, al tratarse de un entorno cerrado y de acceso restringido a los usuarios registrados en la red y mayor velocidad, ya que no está atada al funcionamiento de Internet como red mundial.

Extranet

Ahora que ya sabemos que es una Intranet (eso espero) alguien fue más allá en el concepto de colaboración y se preguntó cómo compartir recursos con gente que no está dentro de la empresa, por ejemplo los socios, clientes, proveedores, etc. En respuesta a esa inquietud, nace el concepto de Extranet. Pero claro, ahora no sólo se trata de integrar a la gente que está afuera, sino que hay que darle un marco de seguridad que nos permita identificar quién entra y cuales serán los permisos otorgados para que desarrolle sus tareas. Pensemos que la Intranet es nuestra casa y le estamos abriendo las puertas a nuestros conocidos, no a cualquiera, pero aún así habrá ciertos lugares de la casa en los que queremos preservar la intimidad. Esa figura de la casa es bien válida, porque el usuario de Extranet no es cualquiera, el sistema lo deberá identificar con un nombre y contraseña, como en cualquier red y además ingresará con permisos para ir a determinados lugares y realizar ciertas tareas que restringirán su accionar. No olvidemos que, aún entrando desde el exterior, la persona habilitada se mueve por la Intranet corporativa. Un ejemplo claro de extranet puede ser el servicio de encomiendas, donde una persona despacha un paquete y se le proporciona un ticket de control. Es muy probable que con los datos de ese ticket, el usuario esté habilitado para ingresar a la empresa vía Internet y conocer el estado del envío, si hay demoras en la entrega y todos los datos que estén disponibles a tal fin. Esa entrada la realiza, sin saberlo quizás, accediendo a una extranet.

Conclusión

Como corolario, podemos decir que tanto Intranet como Extranet se basan en tecnología de Internet y conforman una plataforma de colaboración dentro de la empresa, que nos permite compartir recursos. La única gran diferencia entre ambas, es la infraestructura de seguridad que tiene cada una, siendo mucho mayor y robusta por necesidad la que acompañe a la extranet.

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Fuente: Carlos Daniel Quattrocchi

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_raw_html]JTNDc2NyaXB0JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTNFJTNDJTIxLS0lMEFnb29nbGVfYWRfY2xpZW50JTIwJTNEJTIwJTIyY2EtcHViLTUxNjM0NDI4NjUwODk5NjYlMjIlM0IlMEElMkYlMkElMjAzMDB4MjUwJTJDJTIwY3JlYWRvJTIwMjIlMkYxMCUyRjEwJTIwJTJBJTJGJTBBZ29vZ2xlX2FkX3Nsb3QlMjAlM0QlMjAlMjI2MDUwNjA5NDEwJTIyJTNCJTBBZ29vZ2xlX2FkX3dpZHRoJTIwJTNEJTIwMzAwJTNCJTBBZ29vZ2xlX2FkX2hlaWdodCUyMCUzRCUyMDI1MCUzQiUwQSUyRiUyRi0tJTNFJTBBJTNDJTJGc2NyaXB0JTNFJTBBJTNDc2NyaXB0JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTBBc3JjJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnBhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tJTJGcGFnZWFkJTJGc2hvd19hZHMuanMlMjIlM0UlMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=[/vc_raw_html][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_raw_html]JTNDc2NyaXB0JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTNFJTNDJTIxLS0lMEFnb29nbGVfYWRfY2xpZW50JTIwJTNEJTIwJTIyY2EtcHViLTUxNjM0NDI4NjUwODk5NjYlMjIlM0IlMEElMkYlMkElMjAzMDB4MjUwJTJDJTIwY3JlYWRvJTIwMjIlMkYxMCUyRjEwJTIwJTJBJTJGJTBBZ29vZ2xlX2FkX3Nsb3QlMjAlM0QlMjAlMjI2MDUwNjA5NDEwJTIyJTNCJTBBZ29vZ2xlX2FkX3dpZHRoJTIwJTNEJTIwMzAwJTNCJTBBZ29vZ2xlX2FkX2hlaWdodCUyMCUzRCUyMDI1MCUzQiUwQSUyRiUyRi0tJTNFJTBBJTNDJTJGc2NyaXB0JTNFJTBBJTNDc2NyaXB0JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTBBc3JjJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnBhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tJTJGcGFnZWFkJTJGc2hvd19hZHMuanMlMjIlM0UlMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=[/vc_raw_html][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]