El estreno de Amazon Video en España es inminente

Por el momento, la ‘app’ de Amazon Video no está disponible en la Appstore española sino que es necesario hacer alguna que otra trampa (como el uso de VPNs) para engañar a nuestro teléfono y hacerle pensar que está en Estados Unidos. En la aplicación para móviles los doblajes y subtítulos al castellano ya están incluidos así como a otros idiomas (francés, italiano y portugués en el caso de Man in the High Castle). Como se puede ver en el vídeo, el acceso se hace desde una cuenta que ya es Premium en España.

La versión web está disponible para cualquier usuario con un ordenador y una conexión a internet aunque tiene algunas restricciones de contenidos. Por el momento se pueden ver algunos contenidos exclusivos de Amazon, como la citada ‘Man in the High Castle’ o ‘The Grand Tour’ pero no están disponibles otros productos. En este caso, en Teknautas hemos hecho la prueba con una cuenta de Amazon que no tiene contratado el servicio Premium en España sino que hemos optado por la opción de disfrutar de un mes gratis de prueba y hemos podido utilizar una tarjeta de crédito española.

Un mensaje de aviso aparece al intentar ver algún capítulo de ‘Transparent’, cuyos derechos en España están en manos de Movistar+. Algo parecido sucede con las películas del catálogo: al intentar ver Interstellar aparece un mensaje de error en el que se avisa al usuario de que la película no está disponible debido a restricciones geográficas.

En las últimas semanas se ha especulado con el desembarco global de Amazon Video, una apuesta que vendría de la mano del estreno de ‘The Grand Tour’. Con la disponibilidad de contenidos doblados y subtitulados al castellano, la llegada del servicio de vídeo a España parece todavía más cercana, justo el día en que HBO está de estreno y con un mercado en el que Netflix, Movistar+ y Vodafone dejan cada vez menos margen para hacerse con una parte interesante del pastel audiovisual a través de la red.