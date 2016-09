El 5G transformará nuestra forma de percibir y relacionarnos con el mundo que nos rodea

Entrevista con Arturo Azcorra, catedrático del departamento de Ingeniería Telemática de la UC3M

Doctor en Ingeniería de Telecomunicación, Arturo Azcorra es catedrático del departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y director del Instituto IMDEA Networks. Es autor de más de un centenar de publicaciones en revistas, libros y congresos internacionales científicos y ha participado en treinta proyectos de investigación competitivos financiados por la Unión Europea. Actualmente, coordina el proyecto europeo 5G-Crosshaul del programa marco de investigación e innovación Horizonte 2020, que trata de divulgar a la sociedad a través de la Noche Europea de los Investigadores de Madrid 2016.

¿En qué consiste la actividad que organizan en la UC3M?

Se trata de un espectáculo divulgativo que combina danza, música, teatro y audiovisual para explicar cómo va a influir en los próximos años la tecnología 5G en nuestras vidas. La pieza teatral se centra en la historia de una pareja sentimental muy diferente contada en dos momentos paralelos: en 2016, cuando se enamoran; y en 2026, cuando están a punto de tener un hijo. Es decir, se escenifican el momento actual, cuando la tecnología 5G se encuentra en desarrollo; y un momento del futuro, cuando se prevé que esté implantada en todo tipo de aparatos.

¿A qué tipo de público se dirige?

El espectáculo está concebido para que tanto un niño como un adulto puedan divertirse y entender algunos de los conceptos relacionados con la tecnología móvil de quinta generación y la revolución que puede suponer en nuestras vidas. Con todo ello, se pretende convertir el Auditorio de la UC3M en un referente de la interacción entre el avance científico y la sociedad a través de este show divulgativo.

¿Cómo afectará el 5G a nuestras vidas?

Las futuras redes 5G transformarán nuestra forma de percibir y de relacionarnos con el mundo que nos rodea. La combinación de avances de las redes 5G transformará la realidad actual en una “realidad conectada”, en la que todos los objetos y personas estarán conectados entre sí. Las redes 5G permitirán conectar más de 6.000 millones de millones de personas, lo que incluye a todos los habitantes del planeta, y adicionalmente del orden de mil objetos por cada uno de ellos. De esta manera, cada persona estará permanente conectada a sus médicos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, clientes/proveedores, servicios de seguridad… pero además estará conectada a su automóvil, su nevera, su panadería favorita, lugares de ocio, metro, aeropuerto, vivienda y, en suma, a todo objeto que tenga un cierto interés para nosotros. Además, los objetos estarán igualmente interconectados, por lo que un palé podrá ‘quejarse’ a su empresa de origen que su ruta de entrega es incorrecta, y nuestra caldera podrá descargarse software de control que la haga más eficiente.

¿Qué volumen de datos se desplazará por la red?

La cantidad de dispositivos conectados se verá complementada por un incremento de la capacidad de la red de tres órdenes de magnitud. Las redes 5G podrán, por tanto, transportar un volumen de datos móviles 1.000 veces mayor que las redes 4G que están desplegándose en la actualidad. Esa capacidad masiva de comunicación permitirá que cada persona y objeto accedan, envíen o intercambien, de forma cuasi instantánea, las sensaciones de su preferencia. La red se está diseñando para poder integrar todas las interfaces multimodales: dispositivos de realidad aumentada, interfaces de ondas cerebrales o la implantación de biochips de interfaz, permitirá a los usuarios de las redes 5G interactuar entre ellos y con todos los objetos conectados de una manera totalmente natural, sin percibir dispositivos externos, como una extensión de sus cinco sentidos. Dicho intercambio de imagen estereoscópica, olores, información táctil u ondas cerebrales se podrá realizar estemos donde estemos. Porque, al contrario de lo que sucede con los sistemas 4G, las redes 5G se están diseñado para disponer de cobertura geográfica universal, con la ventaja añadida de una mayor uniformidad de servicio respecto a la posición relativa entre la estación base y el borde de la célula.

¿Y cómo se soportará el consumo energético que entraña tanta conexión?

La reducción del consumo energético es otro de los elementos clave de las redes 5G. Si aumentásemos la capacidad de la red 1.000 veces con la tecnología actual, el consumo energético de las mismas sería tan alto que no podría proporcionarse. Por ello, la eficiencia energética es otro de los principales criterios de diseño de las redes 5G. Por ello, se están desarrollando tecnologías con un consumo energético relativo de tan solo el 10 por ciento del actual, de cara a minimizar el impacto medioambiental derivado de 5G.

¿En qué año estaremos todos utilizando las redes 5G?

Para el año 2018 ya se empezarán a desplegar tecnologías pre-standard conocidas como 4.5G, principalmente en Europa y Asia. Para los juegos olímpicos de invierno y verano, está previsto que ATOS y Ericsson demuestren equipamiento y aplicaciones avanzadas de entretenimiento sobre tecnologías 5G, y el SAMUR está ya desarrollando aplicaciones de emergencia avanzadas para estar preparado para el salto al 5G. Los productos y servicios 5G como tal está previsto que se desplieguen a partir del año 2020, y sufrirán una rapidísima penetración y cobertura.

¿Cuáles son los principales retos a la hora de conseguir implantar las redes 5G?

El gran esfuerzo de investigación necesario para solventar los grandes retos tecnológicos que supone y el gran esfuerzo inversor que se requiere para su implantación. Sin embargo, debido a los inmensos beneficios socioeconómicos que implicará ya se están movilizando todos los recursos humanos y económicos necesarios. 5G supone una gran carrera entre las regiones más avanzadas del mundo (Estados Unidos, Europa, China, Japón) por posicionar a su ciencia y a sus empresas como líderes en este atractivo mercado, y por capitalizar los grandes retornos sociales que se derivan de ello. Las redes 5G nos llevarán a un mundo en el que la distancia no existe, y en el que nuestro ser y percibir se fusionará con el de nuestros semejantes y con el de los objetos que nos rodean.

¿Cómo calificaría la situación de España en I+D+i en este ámbito?

España está posicionada de una manera excelente en la I+D+i en tecnologías 5G. Ocupamos una posición de liderazgo en la PPP de 5G, que es la iniciativa más ambiciosa de la Comisión Europea en la investigación avanzada en telecomunicaciones. Con un presupuesto público y privado de 7.000 millones de euros y un programa de actividades a 7 años, la PPP constituye la columna vertebral de la I+D europea en 5G. Por otro lado, la European Technology Platform Networld 2020, integrada por más de 1.100 universidades y centros de investigación públicos y privados de toda Europa, complementa el esfuerzo investigador de la 5GPPP. En ambos casos, las instituciones españolas estamos muy presentes a nivel relevante.

En España contamos además con el laboratorio 5TONIC, uno de los testbed paneuropeos en 5G de mayor relevancia, fundado por Telefónica e IMDEA Networks, y que en la actualidad integra además a Ericsson, INTEL, Commscope y la UC3M. La SETSI, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y AMETIC firmaron un convenio con los miembros de 5TONIC, para proporcionar un decidido apoyo público al desarrollo de tecnologías, productos y servicios 5G en nuestro país. Igualmente, la Secretaría de Estado de Investigación, el CDTI, y RedIRIS están dando un fuerte apoyo a 5TONIC y a las tecnologías 5G, a través de sus distintos instrumentos. Finalmente, uno de los proyectos clave para la tecnología 5G, el proyecto 5G-Crosshaul, está liderado por la UC3M, que tiene además un papel relevante en otros proyectos europeos de 5G, como son el 5G Exchange, el 5G NORMA y el Flex5Gware.

¿Cómo nació su vocación científica? ¿Cuándo y por qué decidió que quería ser científico?

Yo he tenido una gran vocación científica. Desde muy pequeño me apasionaba entender el funcionamiento de la naturaleza y de las máquinas y leía todo lo que podía en relación a los múltiples temas que me interesaban. Nada más terminar la carrera me quedé en la universidad trabajando en proyectos de investigación para hacer el doctorado y, posteriormente, he continuado mi carrera científica con estancias internacionales en instituciones como el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), la Universidad de California en Berkeley o el instituto internacional de investigación IMDEA Networks.

¿Qué le parece la iniciativa de la Noche Europea de los Investigadores?

Creo que es muy importante hacer divulgación científica y vocacional en nuestro país. En los países más desarrollados toda la población tiene muy claro que la ciencia implica bienestar, empleo de calidad, crecimiento económico, empresas competitivas, mejor salud y un medioambiente más limpio. También tienen claro que la carrera científica es una carrera altamente reconocida, social y económicamente, y muy gratificante desde el punto de vista personal. En nuestro país esto no es así todavía y tenemos que trabajar para que la ciencia se entienda por parte de la sociedad de la misma manera que se entiende en los países más desarrollados.

¿Por qué decidió lanzarse y participar en la Noche?

La divulgación científica hacia la sociedad es una actividad de gran importancia. Siempre que tengo oportunidad de participar en una actividad de divulgación, me gusta hacerlo. He dado charlas de motivación de carrera científica en institutos, he participado en programas de radio de divulgación, participamos en la Semana de la Ciencia de Madrid, en la antigua Feria “Madrid por la Ciencia” y también participé el año pasado en la Noche Europea de los Investigadores, en la actividad organizada por los Institutos IMDEA.

Este evento se celebra simultáneamente en más de 250 ciudades europeas. ¿Cree que estas iniciativas paneuropeas pueden influir en la percepción que los ciudadanos tienen sobre los investigadores?

En este difícil momento para Europa, en el que afloran los extremismos, el populismo y la xenofobia, creo que debemos leer cualquier libro de la historia más reciente para saber exactamente a dónde nos conducirán. La Unión Europea ha brindado a Europa su mayor periodo de paz y prosperidad, y la respuesta a los problemas actuales debe ser más unión y no más división, más solidaridad y no más individualidad, más responsabilidad y no más demagogia. Creo que las iniciativas paneuropeas de investigación, como el Programa Marco, de movilidad, como el Programa Erasmus, y también la Noche de los Investigadores, hacen mucho por fortalecer la unidad europea, y una visión transnacional de unidad y bienestar común que tanto necesitamos.

