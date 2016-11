DISRUPTIVE 2016 se celebrará el 30 de noviembre

DISRUPTIVE 2016 es un evento para hablar y compartir sobre el presente y futuro de la tecnología aplicada a negocio.

isruptive 2016 contará en una sola jornada con ponentes nacionales e internacionales de excepción que analizarán el presente y futuro de tres temáticas clave para el futuro de las empresas: cognitive, ciberseguridad y cloud.

En la temática cognitive, tres expertos hablarán sobre cómo ven la nueva realidad en las empresas y cómo la inteligencia artificial y el machine learning pueden impactar en la productividad y en las formas de interacción. Serán Alejandro Campos Magencio, Technical Evangelist and Machine Learning & Cognitive Expert de Microsoft; Nadia Berthouze,Deputy Director and Professor in Affective Computing & Interaction de UCL Interaction Centre y Forrester; y Rowan Curran, Principal Analyst serving Application Development & Delivery Professionals de Forrester.

En ciberseguridad, tres compañías referentes analizarán retos presentes y futuros a los que las empresas se enfrentarán en los próximos años. Los ponentes encargados de este panel son Alfonso Muñoz, Cybersecurity Expert & Research Lead de i4s; Daniel Solís, CEO & Founder de Blueliv; y Javier Jarava, Europe Tech Sales SaaS Focal Point de IBM.

El cloud, por su pàrte, será analizado por Víctor Espinosa, de Architecture & Global Deployment en el área de Engineering de BBVA; Franz Meyer, VP EMEA Strategic Business Development de Red Hat; y Antonio Álvarez, EMEA Business Development Manager de

El cloud, por su pàrte, será analizado por Víctor Espinosa, de Architecture & Global Deployment en el área de Engineering de BBVA; Franz Meyer, VP EMEA Strategic Business Development de Red Hat; y Antonio Álvarez, EMEA Business Development Manager de Amazon Web Services. BBVA es un ejemplo de compañía financiera que ha abordado con éxito la transformación digital en los últimos años; Red Hat y AWS son referente en soluciones cloud para empresas.

Entrada solidaria

Las entradas están disponibles con precio reducido hasta el 28 de octubre. Además, gracias a la colaboración con Oxfam Intermón, podrá donarse íntegra y directamente el coste de la entrada, donación que generará un dorsal para la próxima Oxfam Intermón Trailwalker 2017 de Madrid que se sorteará entre los asistentes y que contribuirá a desarrollar los más de 400 proyectos en 50 países con que tiene en marcha la ONG.

Visita: www.beeva.com/disruptive