Dark Souls III: Ashes of Ariandel, ya disponible

Dark Souls III regresa a la actualidad con el lanzamiento del nuevo contenido descargable, que lleva por nombre Ashes of Ariandel. En esta ocasión tocará descubrir el misterio tras una pintura maldita, teniendo que vencer a los monstruos que alberga, entre los que hay grandes y terribles enemigos. Podremos jugar individualmente o con otros jugadores, y nuevamente tendremos que prepararnos porque la muerte nos acechará tras cada esquina.

Dark Souls III: Ashes of Ariandel también incluye partidas de no muertos, una nueva forma de jugar por Internet contra otros jugadores de todo el mundo. Al participar en estas partidas multijugador, los jugadores pueden retar a un duelo a un compañero no muerto maldito, combatir en peleas abiertas a todos o en luchas por equipos de hasta cinco jugadores. No obstante, entrar en las partidas de no muertos no resulta fácil, ya que los jugadores deben derrotar primero a un temible enemigo oculto en el mundo de Ariandel.

Dark Souls III: Ashes of Ariandel ya está disponible para su descarga en PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam, a un precio de venta recomendado de 14,99 euros. Para principios de 2017 está previsto el lanzamiento de un pase de temporada para Dark Souls III que incluirá Dark Souls III: Ashes of Ariandel y una segunda expansión, disponible a un precio de 24,99 € para todas las versiones del juego. Por último os dejamos con un vídeo sobre el DLC, aunque ya os anunciamos que contiene algunos spoilers.

